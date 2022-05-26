ScienceForUkraine: українським науковцям і студентам пропонують роботу, стажування і навчання у престижних вишах світу

У базі #ScienceForUkraine є як найбільш престижні навчальні заклади, як-от Оксфордський чи Гарвардський університети, так і виші, куди добратися можна тільки літаком і лише з пересадками. Зокрема, українських науковців запрошує університет Кентербері у Новій Зеландії, Навчально-дослідницький центр Університету Майотти. Це – заморський департамент Франції, розташований між Мозамбіком і Мадагаскаром.

Українців приймають також вищі навчальні заклади у Саудівській Аравії, Південній Африці, Ізраїлі, Ісландії, Китаю, Камбоджі тощо.

За даними Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb