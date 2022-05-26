ScienceForUkraine: українським науковцям і студентам пропонують роботу, стажування і навчання у престижних вишах світу
Волонтери створили інтернет-платформу, на якій викладено пропозиції роботи для вчених, можливостей стажування та продовження навчання для студентів, аспірантів і докторантів з України
У базі #ScienceForUkraine є як найбільш престижні навчальні заклади, як-от Оксфордський чи Гарвардський університети, так і виші, куди добратися можна тільки літаком і лише з пересадками. Зокрема, українських науковців запрошує університет Кентербері у Новій Зеландії, Навчально-дослідницький центр Університету Майотти. Це – заморський департамент Франції, розташований між Мозамбіком і Мадагаскаром.
Українців приймають також вищі навчальні заклади у Саудівській Аравії, Південній Африці, Ізраїлі, Ісландії, Китаю, Камбоджі тощо.
- За даними Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон
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