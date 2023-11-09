"Зоря" - "Маккабі": де та коли дивитися матч Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Зоря" - "Маккабі" відбудеться у польському місті Люблін, де український клуб в нинішньому сезоні приймає своїх суперників у єврокубках. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.

У 3-му турі "Маккабі" та "Зоря" мали зіграти в Тель-Авіві, але гру перенесли на 25 листопада через напад ХАМАС на Ізраїль. Команди зустрінуться на нейтральному полі.

Ліга конференцій

4-й тур

Група B

"Зоря" (Україна) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)

9 листопада, Люблін, Польща, Arena Lublin

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

Як "Зоря" виступає у Лізі конференцій

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.

Перед 4-м туром "Зоря" має 4 очка та займає у групі B друге місце. "Маккабі" з 3 пунктами - третій. Очолює турнірну таблицю з 7 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.