"Зоря" - "Маккабі": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
У четвер, 9 листопада, "Зоря" зустрічається з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва у 4-му турі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Зоря" - "Маккабі" відбудеться у польському місті Люблін, де український клуб в нинішньому сезоні приймає своїх суперників у єврокубках. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.
У 3-му турі "Маккабі" та "Зоря" мали зіграти в Тель-Авіві, але гру перенесли на 25 листопада через напад ХАМАС на Ізраїль. Команди зустрінуться на нейтральному полі.
Ліга конференцій
4-й тур
Група B
"Зоря" (Україна) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)
9 листопада, Люблін, Польща, Arena Lublin
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Як "Зоря" виступає у Лізі конференцій
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.
Перед 4-м туром "Зоря" має 4 очка та займає у групі B друге місце. "Маккабі" з 3 пунктами - третій. Очолює турнірну таблицю з 7 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
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