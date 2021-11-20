"Зоря" несподівано програла "Львову" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Львів" уже на 1-й хвилині матчу вивів вперед Шина. Вдруге команда Віктора Скрипника пропустила за пів години, коли у власні ворота забив Ловро Цвек.

На 64-й хвилині "Зоря" зусиллями Максима Луньова скоротила відставання у рахунку, але врятуватися від поразки не змогла.

"Зоря" програла "Львову" 1:2 та з 29 очками залишилася на третій позиції. "Львів" з 13 пунктами - 11-й.

Чемпіонат України

15-й тур



20 листопада

"Львів" - "Зоря" 2:1

Голи: Шина, 1, Цвек, 31 (авт.) - Луньов, 64

Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb