"Зоря" несподівано програла "Львову" в УПЛ
У 15-му турі чемпіонату України з футболу "Зоря поступилася на виїзді "Львову"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Львів" уже на 1-й хвилині матчу вивів вперед Шина. Вдруге команда Віктора Скрипника пропустила за пів години, коли у власні ворота забив Ловро Цвек.
На 64-й хвилині "Зоря" зусиллями Максима Луньова скоротила відставання у рахунку, але врятуватися від поразки не змогла.
"Зоря" програла "Львову" 1:2 та з 29 очками залишилася на третій позиції. "Львів" з 13 пунктами - 11-й.
Чемпіонат України
15-й тур
20 листопада
"Львів" - "Зоря" 2:1
Голи: Шина, 1, Цвек, 31 (авт.) - Луньов, 64
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Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
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