"Динамо" забило 6 голів "Чорноморцю" у стартовому матчі 15 туру УПЛ
Київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" перемогло "Чорноморець" з рахунком 6:1. По дублю оформили Віталій Буяльський та Вітіньйо, ще по одному м'ячу забили Денис Гармаш та Владислав Кулач.
Єдиний футболіст "Чорноморця", який відзначився у сьогоднішньому матчі, став Євген Ісаєнко. Відзначимо, 21-річний форвард грає в Одесі на правах оренди, його контракт належить "Динамо".
Загалом, у "Чорноморці" грають аж 16 орендованих футболістів, чиї контракти належать "Динамо".
Перед 15-м туром "Шахтар" набрав 35 очок та за додатковими показниками вийшли на перше місце. Кияни також мали 35 пунктів та йшли другими. Третє місце займає "Зоря", у якої 29 балів. Далі розташувалися "Ворскла" та "Дніпро-1", які мають по 28 балів.
Чемпіонат України з футболу
15-й тур
19 листопада
"Чорноморець" - "Динамо" 1:6
Голи: Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (пен.), Вітіньйо, 30, 37, Гармаш ,48, Кулач, 82
- Нагадаємо, 6 листопада "Ворскла" у Києві у меншості переграла "Динамо".
- 7 листопада "Шахтар" переміг "Колос" та вийшов на перше місце в турнірній таблиці.
- У Запоріжжі "Зоря" здолала "Верес" та вийшла на третє місце.
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