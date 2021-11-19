"Динамо" забило 6 голів "Чорноморцю" у стартовому матчі 15 туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" перемогло "Чорноморець" з рахунком 6:1. По дублю оформили Віталій Буяльський та Вітіньйо, ще по одному м'ячу забили Денис Гармаш та Владислав Кулач.



Єдиний футболіст "Чорноморця", який відзначився у сьогоднішньому матчі, став Євген Ісаєнко. Відзначимо, 21-річний форвард грає в Одесі на правах оренди, його контракт належить "Динамо".



Загалом, у "Чорноморці" грають аж 16 орендованих футболістів, чиї контракти належать "Динамо".



Перед 15-м туром "Шахтар" набрав 35 очок та за додатковими показниками вийшли на перше місце. Кияни також мали 35 пунктів та йшли другими. Третє місце займає "Зоря", у якої 29 балів. Далі розташувалися "Ворскла" та "Дніпро-1", які мають по 28 балів.



Чемпіонат України з футболу



15-й тур



19 листопада



"Чорноморець" - "Динамо" 1:6



Голи: Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (пен.), Вітіньйо, 30, 37, Гармаш ,48, Кулач, 82

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