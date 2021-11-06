"Ворскла" у меншості перемогла "Динамо" в чемпіонаті України
У 14-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" у Києві переграла "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На НСК "Олімпійський" полтавську команду на 34-й хвилині вивів вперед Рангел. На 74-й хвилині перевагу команди Юрія Максимова збільшив Олів'є Тіль, який реалізував пенальті.
"Ворскла" догравала матч у меншості після вилучення на 80-й хвилині Данила Кравчука.
Кияни скористалися чисельною перевагою у компенсований арбітром час, коли забив Вітіньйо, але більшого досягти не змогли.
Попри це, "Ворскла" перемогла "Динамо" 2:1, набрала 28 очок та вийшла на третє місце в турнірній таблиці. Кияни з 35 пунктами зберегли лідерство. Вони випереджають на 3 бали "Шахтар", який свій матч 14-го туру зіграє 7 листопада у гостях проти "Колоса".
Чемпіонат України
14-й тур
6 листопада
"Динамо" - "Ворскла" 1:2
Голи: Вітіньйо, 90+5 - Рангел, 34, Тіль, 74
Вилучення, Кравчук, 80 ("Ворскла")
- Нагадаємо, 5 листопада у стартовому матчі 14-го туру "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- У неділю, 6 листопада, "Маріуполь" переграв у гостях "Минай".
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