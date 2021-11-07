"Шахтар" переміг "Колос" та відібрав лідерство в УПЛ у "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ковалівці, що на Київщині, "Шахтар" відкрив рахунок на 15-й хвилині зусиллями Миколи Матвієнка. За 10 хвилин Фернанду збільшив перевагу команди Роберто Де Дзербі.

Наприкінці першого тайму Олег Ільїн забив за "Колос" один гол у відповідь.

На 72-й хвилині остаточно питання про переможця зняв хавбек "Шахтаря" Михайло Мудрик.

"Шахтар" переміг "Колос" 3:1, набрав 35 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Донеччани випередили за додатковими показниками "Динамо", яке також має 25 пунктів.

"Колос" з 11 балами 11-й.

Чемпіонат України

14-й тур

7 листопада

"Колос" - "Шахтар" 1:3

Голи: Ільїн, 41 - Матвієнко, 15, Фернанду, 25, Мудрик, 72

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