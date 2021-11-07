УПЛ: Герой Євро-2020 Довбик приніс "Дніпру-1" перемогу над "Інгульцем"
У 14-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" переміг у гостях "Інгулець" завдяки голу Артема Довбика
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Кропивницькому "Дніпро-1" на 26-й хвилині вивів вперед Артем Довбик. Його гол у підсумку став переможним. "Інгулець" з 34-ї хвилини грав у меншості після вилучення Михайла Шишки.
"Дніпро-1" переміг "Інгулець" 1:0, набрав 28 очок та вийшов на четверте місце. "Інгулець" з 9 балами - 14-й.
На Євро-2020 гол Артема Довбика наприкінці овертайму проти Швеції вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
Чемпіонат України
14-й тур
7 листопада
"Інгулець" - "Дніпро-1" 0:1
Гол: Довбик, 26
Вилучення: Шишка, 34 ("Інгулець")
- Нагадаємо, 5 листопада у стартовому матчі 14-го туру "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- 6 листопада, "Маріуполь" переграв у гостях "Минай".
- Також у суботу "Ворскла" у Києві у меншості переграла "Динамо".
- У найрезультативнішому матчі туру "Чорноморець" в Львові переграв "Рух" з рахунком 4:3.
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