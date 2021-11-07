УПЛ: Герой Євро-2020 Довбик приніс "Дніпру-1" перемогу над "Інгульцем"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Кропивницькому "Дніпро-1" на 26-й хвилині вивів вперед Артем Довбик. Його гол у підсумку став переможним. "Інгулець" з 34-ї хвилини грав у меншості після вилучення Михайла Шишки.

"Дніпро-1" переміг "Інгулець" 1:0, набрав 28 очок та вийшов на четверте місце. "Інгулець" з 9 балами - 14-й.



На Євро-2020 гол Артема Довбика наприкінці овертайму проти Швеції вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

Чемпіонат України

14-й тур

7 листопада

"Інгулець" - "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик, 26

Вилучення: Шишка, 34 ("Інгулець")

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