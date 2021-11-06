"Чорноморець" переміг "Рух" у "перестрілці" з сімома голами
У 14-му турі чемпіонату України з футболу "Чорноморець" в Одесі переграв "Рух" з рахунком 4:3
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Чорноморець" впевнено розпочав гру та до 57-ї хвилини відправив у ворота "Руха" три м'ячі - забили Владислав Ванат, Артур Авагімян та Георгій Цитаішвілі.
Проте, львів'янам вже на 79-й хвилині вдалося зрівняти рахунок. Відзначилися Ярослав Мартинюк та Валерій Федорчук, який зробив дубль.
Перемогу одеситам на 83-й хвилині приніс Юрій Тлумак.
"Чорноморець" переміг "Рух" 4:3, набрав 11 очок та займає 12-те місце. "Рух" з 13 пунктами десятий.
Чемпіонат України
14-й тур
6 листопада
"Чорноморець" - "Рух" 4:3
Голи: Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаішвілі, 57, Тлумак, 83 - Мартинюк, 67, Федорчук, 71, 79
- Нагадаємо, 5 листопада у стартовому матчі 14-го туру "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- 6 листопада, "Маріуполь" переграв у гостях "Минай".
- Також у суботу "Ворскла" у Києві у меншості переграла "Динамо".
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