"Чорноморець" переміг "Рух" у "перестрілці" з сімома голами

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Чорноморець" впевнено розпочав гру та до 57-ї хвилини відправив у ворота "Руха" три м'ячі - забили Владислав Ванат, Артур Авагімян та Георгій Цитаішвілі.

Проте, львів'янам вже на 79-й хвилині вдалося зрівняти рахунок. Відзначилися Ярослав Мартинюк та Валерій Федорчук, який зробив дубль.

Перемогу одеситам на 83-й хвилині приніс Юрій Тлумак.

"Чорноморець" переміг "Рух" 4:3, набрав 11 очок та займає 12-те місце. "Рух" з 13 пунктами десятий.

Чемпіонат України

14-й тур

6 листопада

"Чорноморець" - "Рух" 4:3

Голи: Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаішвілі, 57, Тлумак, 83 - Мартинюк, 67, Федорчук, 71, 79

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