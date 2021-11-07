"Зоря" розтрощила "Верес" та вийшла на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Запоріжжі героєм матчу став Шахаб Захедітабар, який зробив хет-трик. Іранський форвард луганського клубу відзначився на 47-й, 49-й та 83-й хвилинах.

"Зоря" перемогла "Верес" 3:0, набрала 29 очок та вийшла на третє місце в турнірній таблиці. Попереду команди Віктора Скрипника лише "Шахтар" та "Динамо", у яких по 35 пунктів.

Чемпіонат України

14-й тур

7 листопада

"Зоря" - "Верес" 3:0

Голи: Захедітабар, 47, 49, 83

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