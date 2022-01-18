"Зоря" ризикує втратити головного тренера, Скрипник відмовляється продовжувати контракт

Про це повідомляє Meta-ratings.



За інформацією джерела, Віктор Скрипник покине луганську "Зорю" наприкінці цього сезону. Клуб уже двічі робив йому пропозицію продовжити угоду. Проте фахівець свого рішення не озвучував.



Контракт тренера із "Зорею" розрахований до літа 2022 року. Він двічі вигравав з луганчанами бронзу чемпіонату України. На зимову перерву в УПЛ команда Скрипника пішла на четвертому місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, 4 грудня Віктор Скрипник заявив, що відхилив пропозицію очолити збірну України після відставки Андрія Шевченка.