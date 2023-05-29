Зрадив присязі та перейшов на бік ворога: поплiчнику Пушилiна повiдомлено про пiдозру
Експрацiвнику органiв податкової мiлiцiї Києва, який став найближчим соратником Дениса Пушилiна пiсля переходу на бiк РФ, повiдомлено про пiдозру у державнiй зрадi
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора експрацівнику органів податкової міліції м. Києва повідомлено про підозру у державній зраді", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що експравоохоронець у 2014 році під час збройної агресії Росії на сході України самовільно залишив місце служби та через Москву вирушив на тимчасово окуповану територію Донеччини.
Зловмисник зрадив присягу, українському народові й перейшов на бік РФ. Підозрюваний став найближчим соратником Пушиліна в псевдодержавні органи терористичної організації "ДНР".
Фото: Офіс генпрокурора
Упродовж 2014-2018 років експравоохоронець добровільно працював на різних псевдопосадах у "народній раді "ДНР", а наприкінці 2018 року очолив "адміністрацію". Після початку повномасштабного російського вторгнення підозрюваний став секретарем так званого державного комітету оборони "ДНР", який нібито є вищим надзвичайним "державним органом "ДНР".
"Він продовжував здійснювати пропагандистську та дезінформаційну діяльність, публічно закликав до підтримки рішень та дій РФ, збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора на території інших областей України", - додали в прокуратурі.
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