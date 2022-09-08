Про це інформує міністерство оборони Туреччини.

"Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на ранок з українських портів вийшли ще 5 суден", - пише міноборони у твіттері.

Загалом у рамках "зернової ініціативи" з портів України вже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Так, у країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Якщо говорити виключно про Африку, країни якої знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, то зерно експортували в такі країни, як-от:

Єгипет - 8 суден (192 тис. тонн зерна);

Судан - 3 судна (115 тис. тонн);

Кенія - 1 судно (50 тис. тонн);

Алжир - 1 судно (44 тис. тонн);

Сомалі - 1 судно (29 тис. тонн);

Джибуті - 1 судно (23 тис. тонн);

Лівія - 1 судно (16,5 тис. тонн).

Також було відправлено два судна до Ємену та Ефіопії.

"Загалом, в рамках роботи ВПП з портів України найближчим часом буде експортовано 280 тис. тонн агропродукції для боротьби з голодом. Найближче судно, яке зафрахтоване ВПП – це балкер KARIA ANGEL, який наразі проходить інспекційну перевірку у Стамбулі. Після перевірки його буде поставлено на завантаження 30 тисячами тонн пшениці у порту Чорноморськ", - пишуть у Мінінфраструктури.

Крім того, повідомили, що держсекретар Ентоні Блінкен виділить 68 млн доларів на закупівлю зерна для потреб Африки.

Раніше Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів.

Міністр агрополітики та продовольства України заявив, що за належних умов можна розраховувати на експорт 6,5 млн тонн українського врожаю.

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