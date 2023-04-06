Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначили в командуванні Об’єднаних сил ЗСУ, Avenger – це система ППО, яка виконує завдання з виявлення і збиття засобів повітряного нападу, як-от "шахеди" чи крилаті ракети ворога.

"Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки й оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", – йдеться в повідомленні.

ЗРК оснащені тепловізійним прицілом, завдяки якому можуть працювати й удень, і вночі. Також техніка озброєна ракетами Stinger, також має великокаліберний кулемет Browning AN/M3. Керують системами бійці, які пройшли підготовку в Німеччині.