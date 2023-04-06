ЗРК Avenger уже на бойовому чергуванні в Україні, – командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв
Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) уже в Україні, вони перебувають на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як зазначили в командуванні Об’єднаних сил ЗСУ, Avenger – це система ППО, яка виконує завдання з виявлення і збиття засобів повітряного нападу, як-от "шахеди" чи крилаті ракети ворога.
"Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки й оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", – йдеться в повідомленні.
ЗРК оснащені тепловізійним прицілом, завдяки якому можуть працювати й удень, і вночі. Також техніка озброєна ракетами Stinger, також має великокаліберний кулемет Browning AN/M3. Керують системами бійці, які пройшли підготовку в Німеччині.
- Про те, що українську ППО підсилять американські системи Avenger, командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло у листопаді 2022 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.7
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе