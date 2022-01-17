Зробили все, що могли, - Шевченко зворушливо попрощався з "Дженоа"

Про це повідомляє tuttosport.com.



За словами Шевченка, він і його тренерський штаб робили все можливе, щоб домогтися результату з "Дженоа". Українець закликав команду залишитись в Серії А.



"За ці два місяці ми з моїм тренерським штабом зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитися в дзеркало, і я знаю, що можу це робити. Перш ніж піти, я скажу дещо важливе про "Дженоа". Я молодий тренер, але дечого досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Ферраріс": він незвичайний, тому що вболівальники "Дженоа" незвичайні. Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для них. За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", - сказав Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шістьох поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де програла у додатковий час 1:3.

З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb