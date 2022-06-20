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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зробимо все, щоб завершити війну та відновити мир, - президент Австрії

Зробимо все, щоб завершити війну та відновити мир, - президент Австрії

20 червня, 2022 понедiлок
01:13
війна з Росією Австрія

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен заявив, що РФ не вдасться розділити європейських союзників і вони зроблять "все можливе, щоб припинити російську загарбницьку війну"

Про це він сказав напередодні саміту "Ініціативи трьох морів" у Ризі, передає Укрінформ з посиланням на АРА.

"Ми не дозволимо себе розділити і зробимо все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну та відновити мир", - заявив Ван дер Беллен.

Він додав, що "у часи, коли жахи війни повернулися до Європи, ми разом".

20 червня президент Австрії відправляється до Риги, "щоб послати знак солідарності з Україною на зустрічі зі своїми колегами з країн Центральної та Східної Європи".

У якості гостей на саміті очікуються президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ініціатива трьох морів" включає 12 країн ЄС від Балтійського до Адріатичного та Чорного моря. Агентство вказує на те, що ці країни побоюються, що вони можуть стати наступною мішенню Путіна. 

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Австрія
Тримор'я
ініціативи
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