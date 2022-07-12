Зруйновані будівлі та пожежі на приватних підприємствах: наслідки ранкових ударів по Харкову

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок російського обстрілу Індустріального та Немишлянського районів Харкова з реактивних систем залпового вогню постраждали 5 людей, у всіх травми середньої важкості. У місті знову гори понівечених автівок та пожежі, посічені осколками дерева.

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, зранку окупанти знову обстріляли Харків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb