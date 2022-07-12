Зруйновані будівлі та пожежі на приватних підприємствах: наслідки ранкових ударів по Харкову
Через ракетні удари 12 липня у Харкові зруйнована низка будівель, рятувальники гася ть тривають пожежі на приватних підприємствах
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок російського обстрілу Індустріального та Немишлянського районів Харкова з реактивних систем залпового вогню постраждали 5 людей, у всіх травми середньої важкості. У місті знову гори понівечених автівок та пожежі, посічені осколками дерева.
- Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, зранку окупанти знову обстріляли Харків.
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