Зруйновані важкою артилерією будинки, спроби знищити телевежу: у штабі ООС розповіли про обстріли окупантами цивільної інфраструктури
16-17 листопада на Луганщині російські військові обстріляли житловий сектор і телевежу
Про це повідомляє у Facebook штаб Операції об'єднаних сил.
Удень 16 листопада окупанти обстріляли с. Муратове Луганської області, із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм. Вогонь вели у бік населеного пункту Петровеньки. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, господарські споруди та прилеглу територію.
Докази порушення режиму припинення вогню були задокументовані українською стороною СЦКК і передані ОБСЄ.
Відкрита справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
Загарбники вели прицільний вогонь у напрямку нової телевежі, що забезпечує мовлення українських телеканалів на окуповану Росією територію.
У штабі ООС наголошують, що обстріл телевежі був заздалегідь спланований, адже напередодні в новинах окупантів були поширені неправдиві повідомлення, що українські військові нібито вели вогонь з Комишувахи.
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