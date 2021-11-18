Зруйновані важкою артилерією будинки, спроби знищити телевежу: у штабі ООС розповіли про обстріли окупантами цивільної інфраструктури

Про це повідомляє у Facebook штаб Операції об'єднаних сил.



Удень 16 листопада окупанти обстріляли с. Муратове Луганської області, із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм. Вогонь вели у бік населеного пункту Петровеньки. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, господарські споруди та прилеглу територію.



Докази порушення режиму припинення вогню були задокументовані українською стороною СЦКК і передані ОБСЄ.



Відкрита справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Удень 17 листопада російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Комишуваху Луганської області.Загарбники вели прицільний вогонь у напрямку нової телевежі, що забезпечує мовлення українських телеканалів на окуповану Росією територію.У штабі ООС наголошують, що обстріл телевежі був заздалегідь спланований, адже напередодні в новинах окупантів були поширені неправдиві повідомлення, що українські військові нібито вели вогонь з Комишувахи.