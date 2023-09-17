ЗСУ біля Токмака: тактичне просування продовжується, - військовий оглядач Денис Попович
Ближче до Токмака продовжується тактичне просування ЗСУ. Біля Новопрокопівки займаються висоти, які в майбутньому допоможуть нам цей населений пункт звільнити
Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в етері телеканалу "Еспресо".
"Це відкриває шлях для майбутнього просування, долаючи другий шар оборони - лінію Суровікіна, яка включає в себе кілька ліній оборони. Першу лінію оборони, яка відзначалась великою кількістю мінних полів, ЗСУ вже подолали і зараз заглиблюються до другої лінії оборони. Таким чином наші захисники поступово наближаються до Токмака", - пояснив Попович.
За словами військового оглядача, те ж саме стосується Вербового. Там ЗСУ знову ведуть бій за те, щоб далі просуватися вглиб другої лінії оборони.
"Головна мета полягає в тому, щоб перехопити сухопутний коридор з Криму до території РФ. А частиною цього коридору є залізничне сполучення і автомобільне. Якщо подивитися на карту, побачимо залізницю, яка проходить через Токмак. Там є станція "Верхній Токмак", "Пологи" та "Комиш-Зоря", що утворюють так званий трикутник. Якщо вдасться перехопити цю залізницю, то ЗСУ очевидно перехоплять залізничну складову сухопутного коридору. А через залізницю РФ перекидає свої основні підкріплення, логістику, боєприпаси тощо. Залізчине сполучення є основою всієї логістики РФ. Тому Токмак дуже важливий в цьому сенсі", - підкреслив Денис Попович.
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