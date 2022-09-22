ЗСУ "б'ють по ЗАЕС" та мають покинути частину Запоріжжя, бо "вважатимуться окупантами після референдуму": нові фейки від роспропаганди
Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив нові фейки та маніпуляції від російської пропаганди
Про це Центр повідомив у телеграмі.
Станом на ранок 22 вересня російська пропаганда поширила дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: Голова МЗС РФ Лавров заявив: "Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області мають право скористатися правом на самовизначення відповідно до статуту ООН, (своєю чергою) Москва з повагою поставиться до вибору жителів (вказаних) областей на референдумах".
Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області Рогов заявив, що "українські війська повинні негайно покинути частину Запорізької області, що залишилася (під їхнім контролем), в іншому разі після референдуму вони вважатимуться окупантами".
Фейк: В Міноборони РФ заявили, що "українська артилерія продовжила обстріли міста Енергодар та території Запорізької атомної електростанції… наразі радіаційна ситуація на Запорізькій АЕС залишається в нормі".
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