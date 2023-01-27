ЗСУ "демобілізували" двох російських лейтенантів і терористку з Луганська, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще трьох російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
ЗСУ успішно "демобілізували" старшого лейтенанта Андрія Єлісейкіна і мобілізованого лейтенанта Олександра Архіпова.
Штефан також розповів про Вікторію Снежко з Луганська, яка на новорічні свята вирішила поїхати в Саратов.
"Але там за дивним збігом обставин 18.01 - "демобілізувалася", - пише офіцер ЗСУ.
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