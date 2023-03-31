Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ЗСУ демобілізували російських лейтенантів, капітана і снайпера з ПВК Вагнера, - офіцер Штефан

ЗСУ демобілізували російських лейтенантів, капітана і снайпера з ПВК Вагнера, - офіцер Штефан

31 березня, 2023 п'ятниця
02:39
війна з Росією ЗСУ

Українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Капітан Олександр Ісаєв; старший лейтенант Олексій Кутанов і молодший лейтенант Роман Нікітенко", - пише Штефан.

Також був "демобілізований" старший викладач академії МВД Валерій Бочков, який був снайпером у складі ПВК Вагнера. 

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Василь Ломаченко
29 березня, 2023 середа
Ломаченко зробив амбітну заяву перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
F-16
30 березня, 2023 четвер
Винищувачі F-16 для України вже готові в Нідерландах, - польський політик Чех
Андрій Лунін
29 березня, 2023 середа
Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
31 березня
02:11
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
Українця Трубіна визнали найдорожчим молодим голкіпером світу
01:35
Дональд Трамп
Суд ухвалив висунути Трампу обвинувачення у кримінальній справі
00:57
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Ломаченко та Хейні провели дуель поглядів перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
00:41
Сумщина, російські обстріли
На Сумщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено зерносховище та будинок: є поранений
00:30
Туреччина
Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО, - CNN Turk
00:16
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 березня
00:03
Європейські ігри у Польщі
Команди з РФ та Білорусі не допустили до Європейських ігор у Польщі
2023, четвер
30 березня
23:40
Вадим Гутцайт
Україна бойкотуватиме змагання, на яких виступатимуть спортсмени з РФ чи Білорусі, - рішення уряду
23:20
Харків
Росіяни завдали ударів по Харкову: щонайменше 6 прильотів
23:09
МВФ
31 березня МВФ може остаточно схвалити програму фінансування України на понад $15 млрд
22:32
Kalush Orchestra став амбасадором бригади Лють
Kalush Orchestra став амбасадором штурмової бригади "Лють" Нацполіції
22:13
Володимир Зеленський
Готуємо наближення нашої перемоги і покарання ворогам, - Зеленський про 400 днів оборони України
21:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Бахмут - найбільша битва війни, РФ хоче отримати боєприпаси від Північної Кореї. Путін визнає дію санкцій. Світові ЗМІ про Україну 30 березня
21:39
безпілотник "Лелека-100"
Уряд спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників
21:17
Український фільм "Ми не згаснемо" про життя дітей на тлі війни визнали найкращою документалкою Центральної та Східної Європи
21:00
Ексклюзив
Мирослав Чех
Захід каже Росії: хочете війну на виснаження - будете мати, - польський політик Чех
20:29
здоров'я жінки
В Україні створять Координаційний центр з психічного здоров’я
20:07
Держдеп США
Вашингтон засудив затримання в Росії журналіста Wall Street Journal і закликав громадян США негайно покинути РФ
20:02
OPINION
Євстратій Зоря
"Русскій мір" шукає в Україні страждальців
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 400 дня війни: знищення вагнерівців під Бахмутом, штурмовики Мі-24 від Північної Македонії та унікальна дитяча операція  у Львові
19:59
росія мобілізація орки окупанти
Путін підписав указ про весняний призов: до війська підуть 147 тис. росіян
19:42
Києво-Печерська лавра
Уряд скасував розпорядження Януковича про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП
19:23
На фото засідання уряду 24 червня
Уряд надаватиме гранти ветеранам для започаткування власного бізнесу
19:22
Сергій Лавров
Лавров відвідає Туреччину напередодні імовірного візиту Путіна
19:17
Ексклюзив
F-16
Винищувачі F-16 для України вже готові в Нідерландах, - польський політик Чех
19:06
Молдова
Надзвичайний стан у Молдові продовжать на 60 днів
19:01
Німеччина
Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування: Німеччина оновила список зброї, переданої Україні
18:49
УПЦ МП
Суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври
18:43
Ексклюзив
карта бойових дій_2903
Взяти росіянам в оточення Бахмут нереально, - військовий експерт Світан
18:43
на фото: ЗСУ
Росіяни сконцентрували наступ на 5 напрямках і далі штурмують Бахмут, Сили оборони відбили майже пів сотні атак, - Генштаб
18:25
суд
В Україні винесено перший вирок судді за депортацію цивільного населення з Криму
18:22
Ексклюзив
мобілізація рф
За підсумками четвертої хвилі соцопитувань "Дзеркало Росії", 62% росіян не хочуть нової хвилі мобілізації, - ІКАР
18:09
OPINION
Олексій Тимофіїв
Революції та війни не завжди є каталізаторами змін
18:09
Кабмін провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна
18:04
Оновлено
На Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто: загинув чоловік, за життя іншого борються лікарі
18:02
Києво-Печерська Лавра
Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври
17:46
Зеленський обговорив посилення обороноздатності України з керівником концерну Rheinmetall
17:35
Фінляндія
Шпигунська мережа РФ у Фінляндії суттєво послабилася, - розвідка
17:33
Аерофлот
Офіс генпрокурора оголосив підозру керівнику Росавіації: сприяв транспортуванню армії РФ до кордонів України
17:27
У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV