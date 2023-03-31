ЗСУ демобілізували російських лейтенантів, капітана і снайпера з ПВК Вагнера, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Капітан Олександр Ісаєв; старший лейтенант Олексій Кутанов і молодший лейтенант Роман Нікітенко", - пише Штефан.
Також був "демобілізований" старший викладач академії МВД Валерій Бочков, який був снайпером у складі ПВК Вагнера.
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