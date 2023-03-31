ЗСУ демобілізували російських лейтенантів, капітана і снайпера з ПВК Вагнера, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Капітан Олександр Ісаєв; старший лейтенант Олексій Кутанов і молодший лейтенант Роман Нікітенко", - пише Штефан.

Також був "демобілізований" старший викладач академії МВД Валерій Бочков, який був снайпером у складі ПВК Вагнера.



