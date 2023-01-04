ЗСУ демобілізували ще двох російських майорів, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За останнім повідомленням, ЗСУ успішно демобілізували двох російських майорів: Алана Газданова та Олександра Сєїкаєва.

Детальнішої інформації про ліквідованих окупантів немає. Проте Штефан додав їхні світлини.

4 січня українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України.

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