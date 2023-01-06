ЗСУ "демобілізували" трьох російських майорів, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За інформацією Штефана, ЗСУ успішно "демобілізували" трьох російських майорів: Олексія Коршака, Андрія Грібалєва та Ріната Гарєєва.

"Слава Нації. Смерть ворогам", - наголошує Штірліц.

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