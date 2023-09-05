ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на лінії Куп'янськ- Лиман, - Маляр

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, командування аналізує ситуацію, прораховує дії росіян і думає, як ввести їх в оману.

Як зазначається, Росія планує провести ротацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку та застосувати там десантно-штурмові бригади. Росія комплектує резерви для наступу на цій частині фронту. Частину військ було перекинуто з Білорусі, де російські підрозділи перебували на відновленні та формуванні.

"Одна частина російських військ була на відновленні – вони замінять умовно виснажені. Частину військ вони заводять з РФ – це наново сформовані підрозділи. Також була заява Наєва (командувача Об'єднаних сил ЗСУ, - ред.) про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і накопичували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямки", – розповіла заступниця голови МОУ.

Маляр наголосила, що останнім часом війська РФ активізували свої зусилля щодо наступу на лінії Куп'янськ-Лиман. На Куп'янському та Бахмутському напрямках ситуація напружена, проте ініціатива перебуває на боці ЗСУ.