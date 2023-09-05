ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на лінії Куп'янськ- Лиман, - Маляр
Збройні Сили України готуються дати відсіч окупантам на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
За її словами, командування аналізує ситуацію, прораховує дії росіян і думає, як ввести їх в оману.
Як зазначається, Росія планує провести ротацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку та застосувати там десантно-штурмові бригади. Росія комплектує резерви для наступу на цій частині фронту. Частину військ було перекинуто з Білорусі, де російські підрозділи перебували на відновленні та формуванні.
"Одна частина російських військ була на відновленні – вони замінять умовно виснажені. Частину військ вони заводять з РФ – це наново сформовані підрозділи. Також була заява Наєва (командувача Об'єднаних сил ЗСУ, - ред.) про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і накопичували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямки", – розповіла заступниця голови МОУ.
Маляр наголосила, що останнім часом війська РФ активізували свої зусилля щодо наступу на лінії Куп'янськ-Лиман. На Куп'янському та Бахмутському напрямках ситуація напружена, проте ініціатива перебуває на боці ЗСУ.
- На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
- 30 серпня Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку росіяни намагаються штурмовими загонами прорвати оборону.
- 3 вересня повідомлялося, що росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ, особливо у районі Новоєгорівки Луганської області, адже поблизу села є панівні висоти.
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