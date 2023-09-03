У ЗСУ розповіли, навіщо росіяни штурмують Новоєгорівку на Куп'янському напрямку

Про це в етері телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", - пояснив речник.

За словами військового, противник намагатиметься прорватися, щоб дістатися до ріки Оскіл. Поки що ворог не досягає своєї мети, ЗСУ відбивають наступи ворога.

"Учора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім безпілотників, шість з них типу Ланцет", - додав Євлаш.

Він повідомив, що за останню добу на Лимано-Куп’янському напрямку сталося 5 бойових подій. Напади окупантів були безрезультатні.