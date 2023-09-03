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У ЗСУ розповіли, навіщо росіяни штурмують Новоєгорівку на Куп'янському напрямку

3 вересня, 2023 неділя
16:19
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ, особливо у районі Новоєгорівки Луганської області, адже поблизу села є панівні висоти

Про це в етері телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", - пояснив речник.

За словами військового, противник намагатиметься прорватися, щоб дістатися до ріки Оскіл. Поки що ворог не досягає своєї мети, ЗСУ відбивають наступи ворога.

"Учора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім безпілотників, шість з них типу Ланцет", - додав Євлаш.

Він повідомив, що за останню добу на Лимано-Куп’янському напрямку сталося 5 бойових подій. Напади окупантів були безрезультатні.

  • 9 серпня ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог зосередив близько 1000 танків і намагається прорвати українську оборону.
  • Також начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері Еспресо розповідав, що на Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 110 тис. окупантів і сконцентрувала сили в напрямку Новоєгорівки.
  • 26 серпня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що російська армія третю добу атакує позиції ЗСУ біля Новоєгорівки Луганської області, проте успіху не має. Також вони активізувалися в районі Білогорівки.

російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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