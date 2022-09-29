Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вони намагаються підтягувати резерви, зокрема продовжують зі своєю сталою впертістю монтувати альтернативні переправи, але наразі ці переправи спрацювати не здатні через наш вогневий контроль, контроль на ураження, зокрема Каховського й Антонівського мостів. Те, що вони будують, знов припинило сполучення між двома берегами Дніпра", - сказала Наталія Гуменюк.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" розповіла, що російська армія намагається з лівого берега Дніпра перекидати сили за допомогою цивільного транспорту, який ще витримують переправи.

"Вони накопичують сили на лівому березі й намагаються навіть за допомогою цивільного транспорту, щоб потім виставити це за ймовірну атаку ЗСУ (як агресію проти місцевого населення), відвозити живу силу на інший берег. Там, де це ще можливо проїхати легковим транспортом. Але ми продовжуємо контроль за переправами й найближчим часом у них не буде абсолютно ніякої можливості навіть втекти на лівий берег", - сказала вона.

Радник міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що окупанти намагаються посилити угруповання на правому березі Дніпра, щоб уникнути розгрому й контратаки з боку ЗСУ.

Росіяни не зможуть вийти з плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області в повноцінному складі - це дозволяє знищувати росіян далекобійними засобами ураження і вимотувати їхні ресурси.

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