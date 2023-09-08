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ЗСУ контролюють понад половину Кліщіївки та просуваються далі, - екскомандир полку "Азов" Жорін

8 вересня, 2023 п'ятниця
11:47
Новини ЗСУ

Понад половина Кліщіївки контролюється ЗСУ. Залишилось, мабуть, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Понад половина населеного пункту контролюється українськими силами. Залишилось, мабуть, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається", - розповів екскомандир полку "Азов".

Як повідомляє екскомандир полку "Азов", ворог постійно намагається потроху відступати. 

"По всій лінії Кліщіївка - Андріївка - Курдюмівка ворог зазнає щоденно величезних втрат в особовому складі, і вимушений відкочуватись назад просто находу, створюючи собі нові позиції, на яких намагається закріпитись", - розповів екскомандир полку "Азов".

Якщо говорити про перевагу, то на сьогоднішній день на цьому напрямку однозначно перевага є за українською піхотою. 

"Росіяни не вивозять нашу піхоту. Так, в них є перевага по артилерії, авіації навіть по безпілотниках в якомусь плані. Але коли стикаються в ближньому бою з нашою піхотою, то росіяни цього бою не вивозять. Вони завжди вимушені відступати з втратами. Інколи вони намагаються битись та триматись, але майже завжди це закінчується однаково: загиблі, полонені і відступ", - зазначив Жорін.

За його словами, ворог особливо користуватися технікою на цьому напрямку вже не може.

"Ми створили такі умови для ворога, що за останній час вони майже не мають змоги користуватись своєю технікою. Тобто танки, БМП, все що в них було, особливо в десантників, майже вся ця техніка вже знищена", - розповів майор ЗСУ.

Південніше Кліщіївки ситуація складна. Але ЗСУ витискають окупантів, втриматись вони не можуть.

"Я думаю, найближчим часом їм доведеться взагалі вже перейти за залізничну дорогу. Тому, що справи в них дійсно дуже складні. Ми бачимо на деяких позиціях навіть певну паніку, бачимо як вони інколи втікають. Нещодавно спостерігали досить показову "виставу", коли на одну з позицій ворога, яку ми вибивали, до них мав на підкріплення прийти підрозділ "Ахмат", але щось його довго-довго чекали і не дочекалися, щось він не з'явився".

Треба розуміти, що окупанти намагаються триматись, але їм це не вдається. Тиск наших штурмовик підрозділів, наших штурмових груп настільки великий, що втриматись на позиціях вони не можуть, каже Жорін.

  • Українські військові продовжують вести наступ та досягли успіхів поблизу Кліщіївки на Донеччині та у Запорізькій області

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російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Бахмут
наступ ЗСУ
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