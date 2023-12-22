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ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми, - Генштаб

22 грудня, 2023 п'ятниця
07:58
Війна з Росією ЗСУ

Росіяни намагаються вибити українські сили на Херсонщині, проте безрезультатно. Натомість Збройні Сили України знищили за добу 1080 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 351 350 (+1080) осіб
  • танків ‒ 5837 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 843 (+18)
  • артилерійських систем – 8250 (+24)
  • РСЗВ – 932 (+0)
  • засобів ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23)
  • крилатих ракет ‒ 1613 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 944 (+25)
  • спеціальної техніки - 1217 (+9)

Зведення Генштабу

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала ракетний та 61 авіаційний удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Торецьк, Авдіївка, Веселе, Новомихайлівка Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Преображенка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили артзасіб та 3 склади боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

  • Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російським окупантам на початку 2024 року буде легше проводити наступальні операції через сприятливі погодні умови для пересування бронетехніки.
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