ЗСУ ліквідували понад 170 тис. росіян від початку повномасштабного вторгнення
Упродовж доби 25 березня РФ втратила в Україні 660 військових, 15 танків, 15 бронемашин, 8 артсистем, 2 БПЛА та засіб ППО
Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3595 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15)
- артилерійських систем – 2631 (+8)
- РСЗВ – 522 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 277 (+1)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3)
- спеціальної техніки ‒ 282 (+3)
Дані уточнюються
- Нагадаємо, ранком Генеральний штаб звітував, що 25 березня захисники відбили понад 85 атак РФ, а також збили російські БПЛА "Орлан-10" та "Суперкам".
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