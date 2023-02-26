ЗСУ ліквідували ще двох російських майорів, - офіцер Штефан
Українські захисники продовжують знищувати російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Майор поліції Алан Саїтов і майор Олексій Мішин успішно демобілізовані. Слава Нації! Смерть ворогам", - пише Штефан.
Також був ліквідований старший лейтенант з армії окупантів Олександр Подшивалов.
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