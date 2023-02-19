ЗСУ ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще трьох російських старших лейтенантів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Старший лейтенант Георгій Кругов, Олександр Бічаєв та Дмитро Лиськов (мобілізований) успішно демобілізовані", - пише Штефан.
ЗСУ також ліквідували лейтенанта Павла Сарова.
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