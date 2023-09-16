ЗСУ знищили за добу 4 танки, 16 артсистем та 350 військових РФ, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 271 790 (+350) осіб

танків ‒ 4616 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10)

артилерійських систем – 5988 (+16)

РСЗВ – 774 (+0)

засобів ППО ‒ 521 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24)

крилатих ракет ‒ 1455 (+0)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+32)

спеціальної техніки ‒ 891 (+2)

Дані уточнюються.

ЗСУ мали успіх в районі Кліщіївки на Донеччині та витісняють ворога на півдні

Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку противник безрезультатно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Росіяни завдали 59 авіаційних ударів по Україні

Крім того, армія РФ здійснила 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. Окупанти атакували країну 17 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", усі знищено засобами протиповітряної оборони України.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Стрілеча, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Богданівка, Нью-Йорк, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони тричі влучили по районах скупчення окупантів

За даними Генштабу, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.