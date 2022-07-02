ЗСУ на південному фронті знищили три склади боєприпасів, "град" і 27 рашистів
Армія окупантів зменшилась на 27 військовослужбовців, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, 2 безпілотники. Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині
Про це йдеться в звіті Оперативного командування "Південь".
"Військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено", – йдеться в повідомленні.
Понадвечір ворожа авіація знов намагалася атакувати Одещину. Зенітний ракетний підрозділ знищив ракету Х-31, випущену з літака над морем. У північно-західній частині Чорного моря залишаються 2 ворожі ракетні кораблі, з понад півтора десятками крилатих ракет на бортах. До них додались 3 великих десантних кораблі, повідомили в ОК "Південь".
- Нагадаємо, Інститут дослідження війни повідомляє, що окупанти штурмують Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, а вагнерівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе