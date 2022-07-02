ЗСУ на південному фронті знищили три склади боєприпасів, "град" і 27 рашистів

Про це йдеться в звіті Оперативного командування "Південь".

"Військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Понадвечір ворожа авіація знов намагалася атакувати Одещину. Зенітний ракетний підрозділ знищив ракету Х-31, випущену з літака над морем. У північно-західній частині Чорного моря залишаються 2 ворожі ракетні кораблі, з понад півтора десятками крилатих ракет на бортах. До них додались 3 великих десантних кораблі, повідомили в ОК "Південь".