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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ на південному фронті знищили три склади боєприпасів, "град" і 27 рашистів

ЗСУ на південному фронті знищили три склади боєприпасів, "град" і 27 рашистів

2 липня, 2022 субота
04:54
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

Армія окупантів зменшилась на 27 військовослужбовців, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, 2 безпілотники. Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині

Про це йдеться в звіті Оперативного командування "Південь".

"Військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Понадвечір ворожа авіація знов намагалася атакувати Одещину. Зенітний ракетний підрозділ знищив ракету Х-31, випущену з літака над морем. У північно-західній частині Чорного моря залишаються 2 ворожі ракетні кораблі, з понад півтора десятками крилатих ракет на бортах. До них додались 3 великих десантних кораблі, повідомили в ОК "Південь".

  • Нагадаємо, Інститут дослідження війни повідомляє, що окупанти штурмують Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, а вагнерівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута.
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