ЗСУ на півдні знищили ворожу пускову установку С-300 та ЗРК Тор-М2
Збройні сили України протягом 14 листопада на південному фронті знищили російську пускову установку С-300, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниці авто бронетехніки
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Там зазначили, що українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації російських підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках Херсонської області.
У командуванні розповіли, що окупанти завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжують облаштування рубежів оборони, ведуть ракетно-артилерійський вогонь по українських позиціях і мирних населених пунктах.
Крім того, російсько-окупаційні війська атакували дронами-камікадзе, ведуть щільну повітряну розвідку. Потягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.
Серед дня 4 ударними дронами типу "Ланцет" росіяни атакували напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі. Також вони протягом дня випустили понад 30 снарядів з РСЗВ "Ураган" і "Град" та з важкої артилерії по Нікопольському району.
З Кінбурнської коси окупанти реактивними системами залпового вогню "Град" намагалися атакувати Очаків. Удари були по акваторії та пірсах. Без втрат.
Корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі складається з 10 кораблів, серед яких є один підводний ракетоносій, оснащений 4 ракетами типу "Калібр".
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