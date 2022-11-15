ЗСУ на півдні знищили ворожу пускову установку С-300 та ЗРК Тор-М2

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Там зазначили, що українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації російських підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках Херсонської області.

У командуванні розповіли, що окупанти завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжують облаштування рубежів оборони, ведуть ракетно-артилерійський вогонь по українських позиціях і мирних населених пунктах.

Крім того, російсько-окупаційні війська атакували дронами-камікадзе, ведуть щільну повітряну розвідку. Потягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Серед дня 4 ударними дронами типу "Ланцет" росіяни атакували напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі. Також вони протягом дня випустили понад 30 снарядів з РСЗВ "Ураган" і "Град" та з важкої артилерії по Нікопольському району.

З Кінбурнської коси окупанти реактивними системами залпового вогню "Град" намагалися атакувати Очаків. Удари були по акваторії та пірсах. Без втрат.

Корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі складається з 10 кораблів, серед яких є один підводний ракетоносій, оснащений 4 ракетами типу "Калібр".

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