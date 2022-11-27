Про це повідомив Генштаб у facebook.

Відомо, що втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, було знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

Окрім цього, українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт противника.

27 листопада стало відомо, що морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами.