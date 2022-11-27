ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів: 100 осіб поранено
Українські військові нанесли удар 25 листопада в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області
Про це повідомив Генштаб у facebook.
Відомо, що втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, було знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.
Окрім цього, українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт противника.
- 27 листопада стало відомо, що морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами.
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