Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ми готові завдати ворогу сюрпризів на різних напрямках, чи це буде Луганщина, чи Донеччина, чи інші напрямки, нехай противник дізнається в останній момент, як це було на Харківщині. За нашими спостереженнями ворог, після втечі з Харківщини, намагається перегрупуватися, частину підрозділів, які зберегли боєздатність, перекинути на Луганський та Донецький напрямки. Моральний стан цих військ ненайкращий, але вони роблять спроби побудувати оборону", - прокоментував речник Східного угрупування військ.



Сергій Череватий зауважив, що Збройні сили України – найкращий модератор змін, які змушують противника перегравати свої плани майже щотижня. З огляду на оперативну обстановку на фронті, суттєво також змінилися, порівнюючи з початком літа, бойові можливості та настрій російських військ.



"Зараз у ворога бойові зусилля спрямовані на Донеччину, поки що традиційно залишається напруженими Бахмутський, Авдіївський, Краматорський, Слов'янський напрямки, які противник поливає вогнем. Обстрілюють цивільну інфраструктуру, не тільки військові позиції, таким же чином вони діють і на Харківщині. Тобто куди не дістає ворожа артилерія, завдають ракетні удари", - зазначив Череватий.



Речник Східного угрупування військ запевнив:"Сьогодні за нами ініціатива й ми диктуємо свою волю противнику. Наші штаби працюють, визначаються слабкі місця ворога, і як тільки з'явиться найменша можливість, я вас переконую, що ЗСУ завдадуть удар там, де це буде найнеобхідніше на той момент."

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