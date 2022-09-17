Українські морпіхи за 6 днів знищили понад 33 окупанти, 13 російських бронемашин і склад із боєприпасами
З 10 до 16 вересня ВМС ЗСУ знищили понад 33 окупанти, 13 ворожих бронемашин, 10 танків, укриття та склад боєприпасів росіян
Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - наголосили у відомстві.
З 10 до 16 вересня ВМС ЗСУ знищили:
- окупантів - понад 33
- вогневих засобів - 9
- танків - 10
- БМД (БМП, ББМ) - 13
- САУ - 6
- причіпної артилерії - 7
- мінометів - 3
- АТ з боєкомплектом - 1
- АТ (ВАТ, паливозаправників) - 2
- укритів - 1
- складів із боєприпасами - 1
З 3 до 9 вересня ВМС ЗСУ знищили понад 80 загарбників, 25 бронемашин, 18 САУ, 3 спостережні пункти та склад із боєприпасами.
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