Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - наголосили у відомстві.

З 10 до 16 вересня ВМС ЗСУ знищили:

окупантів - понад 33

вогневих засобів - 9

танків - 10

БМД (БМП, ББМ) - 13

САУ - 6

причіпної артилерії - 7

мінометів - 3

АТ з боєкомплектом - 1

АТ (ВАТ, паливозаправників) - 2

укритів - 1

складів із боєприпасами - 1

З 3 до 9 вересня ВМС ЗСУ знищили понад 80 загарбників, 25 бронемашин, 18 САУ, 3 спостережні пункти та склад із боєприпасами.

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