За добу Росія втратила в Україні 200 військових, 11 бойових бронемашин, 3 танки та літак, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого по 17 вересня росіяни втратили щонайменше 54 250 військових, 4701 бойову бронемашину, 2202 танки та 251 літак
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - 54 250 (+200) окупантів
- танків - 2202 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 4701 (+11) од.
- артилерійських систем - 1306 (+4) од.
- реактивних систем залпового вогню - 312 (+0) од.
- засобів ППО - 168 (+0) од.
- літаків - 251 (+1) од.
- гелікоптерів - 216 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 911 (+3) од.
- крилатих ракет - 236 (+3) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3571 (+21) од.
- спеціальної техніки - 120 (+0) од.
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