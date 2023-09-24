ЗСУ обходитимуть Токмак, - майор запасу НГУ про основну ціль руху на півдні
Лобових штурмів у Токмаку не буде, ЗСУ обходитимуть місто. Ймовірно, оточення триватиме декілька тижнів
Так вважає майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
"Ніхто не робитиме жодних лобових штурмів у Токмаку, його просто обходитимуть. Скільки він протримається в оточенні важко сказати, ймовірно це питання кількох тижнів", - розповів Гетьман ефірі телеканалу "Еспресо".
По колу Токмака окупанти зробили фортифікацію, вони його охоронятимуть. Майор запасу НГУ розповідає, що рух ЗСУ туди створюється не для того, щоб звільнити Токмак. Головною метою є унеможливити постачання російських сил.
"Там проходить залізниця, яка є головною логістичною артерією росіян. Вона підживлює все південне, херсонське, кримське угруповання росіян. Керченським мостом теж може щось пересуватися. Тому йде бій не за якийсь населений пункт, а все ж таки за залізницю", - пояснив Олексій Гетьман.
За його словами, росіяни чудово розуміють, що якщо вони залишаться без можливості щось підвозити, це суттєво погіршить їхні перспективи на цьому напрямі.
- Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив у цьому контрнаступі ще попереду. Для цього українським військам потрібно дійти до Токмака , що є завданням-мінімумом контрнаступу.
- Також генерал Тарнавський заявив , що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.
- Напередодні стало відомо, що важка техніка ЗСУ вперше подолала російські укріплення першої лінії Суровікіна в районі села Вербове у Запорізькій області.
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