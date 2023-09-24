ЗСУ обходитимуть Токмак, - майор запасу НГУ про основну ціль руху на півдні

Так вважає майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Ніхто не робитиме жодних лобових штурмів у Токмаку, його просто обходитимуть. Скільки він протримається в оточенні важко сказати, ймовірно це питання кількох тижнів", - розповів Гетьман ефірі телеканалу "Еспресо".

По колу Токмака окупанти зробили фортифікацію, вони його охоронятимуть. Майор запасу НГУ розповідає, що рух ЗСУ туди створюється не для того, щоб звільнити Токмак. Головною метою є унеможливити постачання російських сил.

"Там проходить залізниця, яка є головною логістичною артерією росіян. Вона підживлює все південне, херсонське, кримське угруповання росіян. Керченським мостом теж може щось пересуватися. Тому йде бій не за якийсь населений пункт, а все ж таки за залізницю", - пояснив Олексій Гетьман.

За його словами, росіяни чудово розуміють, що якщо вони залишаться без можливості щось підвозити, це суттєво погіршить їхні перспективи на цьому напрямі.