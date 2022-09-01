Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 вересня

Про це повідомляє ЦПД при РНБО України у телеграмі.

Дезінформація: Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що викликає сильне занепокоєння напруженість навколо Запорізької АЕС. Нібито ЗСУ, які вона називає "українськими неонацистами", активно застосовують натовське озброєння – артилерію, РСЗВ, безпілотники – для обстрілів її об’єктів, включаючи ті, руйнування яких може призвести до непередбачуваних наслідків.

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що буцімто школярі на тимчасово окупованих територіях Харківської області здебільшого обирають російську, як основну мову навчання, попри можливість вивчати українську. Російська пропаганда повідомляє, що нібито у дітей є великий запит на російськомовну літературу.

Дезінформація: "Керівництво" ТОТ Донецької області ухвалило так званий документ "Про реабілітацію жертв української націоналістичної ідеології, підданих репресіям на… територіях…, які тимчасово перебували під контролем України", спрямований на "відновлення прав і свобод жертв київського режиму".

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