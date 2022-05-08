ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний

Про це повідомляє ОК "Південь" у facebook.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед - до перемоги!" - прокоментували відео в оперативному командуванні.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, разом із вертольотом було знищено його екіпаж.

"Острів Зміїний, який адміністративно входить в Одеську область, стає морською Чорнобаївкою. Там вночі був знищений вертоліт з екіпажем орків на борту", - розповів Братчук в етері національного телемарафону.

7 травня ППО знищила 1 вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті російські ракети.

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