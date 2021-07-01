ЗСУ отримали модернізований вертоліт Мі-8

Про це передає пресслужба Укроборонпрому.

“На державному підприємстві “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, яке входить до складу Укроборонпрому, завершили капітальний ремонт і модернізацію вертольота Мі-8МТВ і передали його до Збройних сил України”, - йдеться в повідомленні.

Як результат, посилено захист вертольота Мі-8МТ(МТВ) та членів екіпажу від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та стрілецької зброї, вдосконалено радіонавігаційне обладнання та покращено можливості виконувати десантні й пошуково-рятувальні операції.

Зазначається, що в рамках модернізації встановлено два комплекти супутникової навігаційної системи, радіолокаційний відповідач, аварійний радіомаяк і твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІСАО.

Крім цього, передбачено швидке доукомплектування машини новітнім метеолокатором, завдяки якому можна використовувати техніку у складних метеорологічних умовах.