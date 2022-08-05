ЗСУ перехоплюють ініціативу у війні проти Росії, - військовий експерт Киричевський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Ситуація зараз виглядає так, що нарешті Збройні сили України почали перехоплювати ініціативу у цій війні. Тепер росіяни повинні будуть виконувати відразу два завдання. Зараз їм потрібно стримувати наші війська на херсонському напрямку та відбивати наші удари на ізюмському напрямку", - розповів Киричевський

Експерт наголосив, що знищення російського угруповання біля Ізюма є однією з пріоритетних цілей для ЗСУ.

"Ліквідація загрози на ізюмському напрямку є вагомою ціллю для Збройних сил України. Судячи з усього ЗСУ ведуть на цьому напрямку повільний контрнаступ. Проте очевидно, що на цьому контрнаступі не ставиться акцент через багато причин", - додав він.

Українська артилерія за добу, 4 серпня, знищила 5 складів окупантів, 4 бази та один штаб, який був розташований у Чорнобаївці

5 серпня аналітики Інституту дослідження війни повідомили, що якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи контрнаступ на Херсонщині, то окупанти постануть перед важким вибором - їм доведеться або відійти зі своїх західних позицій навколо Ізюма, або використати більше особового складу й техніки.

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