ЗСУ перехоплюють ініціативу у війні проти Росії, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Збройні сили України почали навʼязувати ініціативу у російсько-українській війні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація зараз виглядає так, що нарешті Збройні сили України почали перехоплювати ініціативу у цій війні. Тепер росіяни повинні будуть виконувати відразу два завдання. Зараз їм потрібно стримувати наші війська на херсонському напрямку та відбивати наші удари на ізюмському напрямку", - розповів Киричевський
Експерт наголосив, що знищення російського угруповання біля Ізюма є однією з пріоритетних цілей для ЗСУ.
"Ліквідація загрози на ізюмському напрямку є вагомою ціллю для Збройних сил України. Судячи з усього ЗСУ ведуть на цьому напрямку повільний контрнаступ. Проте очевидно, що на цьому контрнаступі не ставиться акцент через багато причин", - додав він.
- Українська артилерія за добу, 4 серпня, знищила 5 складів окупантів, 4 бази та один штаб, який був розташований у Чорнобаївці
- 5 серпня аналітики Інституту дослідження війни повідомили, що якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи контрнаступ на Херсонщині, то окупанти постануть перед важким вибором - їм доведеться або відійти зі своїх західних позицій навколо Ізюма, або використати більше особового складу й техніки.
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