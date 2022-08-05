В ISW назвали, перед яким вибором постануть росіяни, якщо Україна натисне на Ізюм

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зазначається, серйозність дилеми, яка стоїть перед російським вищим командуванням, ймовірно, залежить від здатності України проводити масштабні контрнаступальні операції одночасно на кількох напрямках.

"Якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи перехід у контрнаступ у Херсоні, то російські війська постануть перед важким вибором. Їм, ймовірно, доведеться вирішити або відмовитися від своїх західних позицій навколо Ізюму на користь захисту своїх наземних комунікацій (GLOC) далі на північ і схід, або виділити більше особового складу й техніки, щоб спробувати утримати нинішню лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції

Росіяни спробували просунутися на північний захід від Ізюма і продовжували наземні атаки на північний схід та південь від Бахмута. Також вони продовжували спроби наступу на Піски і провели обмежену наземну атаку на південний захід від Донецька

ЗСУ провели серію локальних контратак між Ізюмом та Слов'янськом та відбили позиції у низці населених пунктів

Російські війська продовжували перекидання техніки та особового складу на північний схід Херсонської та заходу Запорізької областей

Як повідомляли аналітики Інституту, Росія може утримувати від п'яти до семи ударних груп невідомого розміру навколо Бахмута.

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