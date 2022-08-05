ЗСУ знищили штаб росіян у Чорнобаївці
Українська артилерія за добу, 4 серпня, знищила 5 складів окупантів, 4 бази та один штаб, який був розташований у Чорнобаївці
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
4 серпня завдяки роботі української артилерії тепер демілітаризовані склади з боєкомплектами у Новій Каховці та Новій Маячці на Херсонщині. Там же постраждали і місця базування окупантів.
У Чорнобаївці знищено штаб російських загарбників, а в Донецьку та Херсоні по базі.
"ЇхТамНет" стає правдою. ЗСУ працюють так, що "ЇхТутНеБуде", - прокоментував Братчук знищення ще 3-х складів у Херсоні, Придніпровському та Токарівці.
- 4 серпня російські окупанти намагались вести штурм завдяки спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу у напрямку Сухий Ставок - Лозове, але зазнали втрат і відійшли.
- За добу, 4 серпня, ЗСУ знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 окупантів на Півдні України.
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