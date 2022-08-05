Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".

"Українські штурмовики атакували 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині", - пише ОК "Південь".

Українська артилерія щільно атакувала ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти окупантів, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.

За добу, 4 серпня, вбито 39 рашистів, знищено 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію “Імбир”, автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також ліквідовано 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

4 серпня російські окупанти намагались вести штурм завдяки спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу у напрямку Сухий Ставок - Лозове, але зазнали втрат і відійшли.

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