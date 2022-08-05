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ЗСУ відбили штурм спецвзводу окупантів за підтримки БТР-82А та танкового взводу, - ОК "Південь"

5 серпня, 2022 п'ятниця
02:09
війна з Росією наступ ЗСУ

Російські окупанти намагались вести штурм завдяки спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу у напрямку Сухий Ставок - Лозове, але зазнали втрат і відійшли

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в зоні нашої відповідальності лишається напруженою, але сили оборони контролюють її розвиток. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін ані у складі, ані у положенні. В напрямку Сухий Ставок - Лозове відбулась спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху не мав. З втратами відійшов. Скований нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки", - йдеться у звіті.

Російська штурмова авіація завдала за день, 4 серпня, 16 авіаударів вздовж лінії зіткнення. Цілились по позиціях ЗСУ та нещодавно звільнених населених пунктах. Обійшлось без втрат.

Проте від важкої ствольної артилерії 152-го калібру постраждала Іванівка. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

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