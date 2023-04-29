ЗСУ під Бахмутом знищують не тільки вагнерівців, а й розбили ще одну ворожу ПВК "Поток", - військовий експерт Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що ПВК "Поток" мала прикривати вагнерівців, але внаслідок успішних атак ЗСУ потоківці чкурнули у тили
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По ситуації в районі Бахмута всі повідомлення російських воєнних кореспондентів начебто з місця подій, що вони продавили українську оборону у районі Хромового та передові частини армії РФ зайшли до цього населеного пункту, – це все не відповідає дійсності. Але менше з тим, траса Бахмут – Хромове – Часів Яр перебуває під вогневим контролем, ситуація досить складна", - зауважив військовий експерт.
Дмитро Снєгирьов сказав, що можемо пригадати заяву кремлівського злочинця Пригожина про те, що саме у цьому районі українські військові фактично розбили вщент ще одну ПВК під назвою "Поток", яку пов'язують з Газпромом, що вона начебто мала прикривати ПВК Вагнер.
"Але внаслідок успішних атак ЗСУ ці потоківці чкурнули у тили, забувши своїх поплічників, відповідно, це і дозволило українським захисникам зберегти контроль над трасою та населеним пунктом. Щодо тиску окупантів в районі Іванівського, то це намагання ворога взяти під контроль трасу Бахмут – Костянтинівка, де так само ЗСУ міцно тримають позиції. Запеклий характер боїв тримається у самому місті, в районі так званого Літачка та Елеватора, також Бахмутського технікуму. ЗСУ контролюють всі західні райони міста, які є суцільною лінією оборони, тому просування противника фактично призупинено. Треба говорити реальні речі, ситуація складна", - прокоментував Снєгирьов.
- 27 квітня експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія скерувала під Бахмут декілька ПВК: між ними почались конкуренція та розбіжності
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