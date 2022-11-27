ЗСУ підтвердили ураження ворожого об'єкту на Луганщині, на якому перебувало 70 окупантів
Генштаб підтвердив ураження 25 листопада ворожого об'єкту у Сватовому, на Луганщині, на якому перебувало 70 окупантів
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Зазначається, що кількість поранених та загиблих військових ворога досі уточнюється.
Також Генштаб повідомив, що протягом 27 листопада підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
- У Генштабі розповіли, що лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами настільки, що росіяни вимушені евакуювати постраждалих у Луганськ.
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