Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що кількість поранених та загиблих військових ворога досі уточнюється.

Також Генштаб повідомив, що протягом 27 листопада підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

У Генштабі розповіли, що лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами настільки, що росіяни вимушені евакуювати постраждалих у Луганськ.