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ЗСУ підтвердили ураження ворожого об'єкту на Луганщині, на якому перебувало 70 окупантів

27 листопада, 2022 неділя
19:03
війна з Росією українські військові ЗСУ

Генштаб підтвердив ураження 25 листопада ворожого об'єкту у Сватовому, на Луганщині, на якому перебувало 70 окупантів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що кількість поранених та загиблих військових ворога досі уточнюється.

Також Генштаб повідомив, що протягом 27 листопада підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

  • У Генштабі розповіли, що лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами настільки, що росіяни вимушені евакуювати постраждалих у Луганськ.

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