Лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами настільки, що росіяни вимушені евакуювати постраждалих у Луганськ
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 27 листопада.
У повідомленні зазначається, що окупанти продовжують зазнавати втрат, через що лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені великою кількістю поранених загарбників. За словами Генштабу, через це противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військових до Луганська.
- ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів.
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